In einer US-Studie mit 30.000 Freiwilligen, wurde festgestellt, dass der seifige Geschmack bei Koriander zum Teil von genetischen Faktoren abhängig ist. Bei dieser „Korianderstudie von Eriksson“ fanden die Forscher nämlich ein bestimmtes Gen, das für einen Geruchsrezeptor OR6A2 codiert. Das Korianderaroma wird durch verschiedene Aldehyde bestimmt, die in ähnlicher Form auch in Seifen vorkommen. Der Geruchsrezeptor registriert diese Aldehyde. Je nach genetischer Zusammensetzung der Rezeptoren wird der Koriander-Geschmack unterschiedich wahrgenommen. Bei Menschen, die nicht mit diesem Aroma vertraut sind, erkennt das Gehirn unter Umständen die Ähnlichkeit mit Seife und der Körper reagiert mit starken instinkhaften Abwehrreaktionen, die sogar bis zum Erbrechen reichen können.