Ein Zug fährt ein und Menschen steigen aus - damit ist die Handlung des nicht einmal einminütigen Stummfilms „Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat“ (Video unten) auch schon hinreichend erklärt. Und doch: Das Publikum, das der ersten nicht öffentlichen Aufführung des Films am 28. Dezember 1895 in einem Pariser Café beiwohnte, war angesichts des bis dato unbekannten Realismus der Bilder überwältigt.