In die Debatte um die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) angekündigte „rasche Umsetzung“ einer Teiltauglichkeit hat sich am Mittwoch der auf Twitter sehr aktive Sprecher des Verteidigungsministeriums eingeschaltet. Michael Bauer teilte einen Kommentar der „Salzburger Nachrichten“, in dem es darum geht, dass Untaugliche in der Schweiz eine Wehrpflichtersatzabgabe leisten müssen.