Als Großmutter wollte Gabriele A. alles richtig machen: „Ich weiß nicht, wie oft meine 14-jährige Enkelin noch mit ihren Großeltern auf Urlaub fahren wird.“ Sie hat daher ein Hotel in Kroatien mit Programm für Teenager und eine Suite gebucht. Gekostet hat der 9-tägige Urlaub im letzten Sommer mehr als 4000 Euro. Es folgte aber Enttäuschung auf Enttäuschung. Die Suite war nicht frei, also wurden Großeltern und Enkelin in einem Zimmer mit Blick auf den Parkplatz untergebracht. Das Teenager-Programm fand erst gar nicht statt. „Man bot meiner Enkelin an, sie könne mit den kleinen Kindern mitspielen“, erinnert sich Frau A.Die Familie reiste aus diesem Grund drei Tage früher als geplant ab.