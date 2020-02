LG Electronics sagt Messeteilnahme ab

Vor dem Branchentreff Mobile World Congress in Barcelona, bei dem ab 24. Februar auch viele chinesische Hersteller - etwa Huawei, Xiaomi, ZTE - ihre Neuheiten präsentieren wollten, grassiert nun in der Mobilfunkbranche auch außerhalb Chinas die Angst. Der südkoreanische LG-Konzern hat wegen der Sorge, dass Mobilfunkexperten aus China die Krankheit aufs Messegelände in Spanien einschleppen, nun seine Teilnahme an der Messe abgesagt.