„Ich trage drunter natürlich das, was jede Frau trägt - einen String. Ich trage auch manchmal Unterhosen, aber auch manchmal Strings. Damit das an den Pobacken nicht so abschwillt - weißt du, wie ich das meine?“, plapperte Evelyn Burdecki auf dem roten Teppich des Promi-Events munter drauf los. Nur um dann auch gleich den Beweis anzustellen, dass das ganze doch nicht so erotisch ist, wie es sich anhört.