Gegen 15 Uhr stellte der 40-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung an einer steilen Hauseinfahrt in Heiligenkreuz am Waasen (Bezirk Leibnitz) zu. Als er das Fahrzeug verließ, setzte es sich plötzlich in Bewegung - die Handbremse dürfte nicht angezogen gewesen sein.