Dennoch ist die Aufregung um sein Fehlen in den Patientenzimmern im Krankenhaus Nord scheinheilig - während die Anzahl derer, die aus der Kirche austreten, kontinuierlich steigt, und die Kirchenbänke zunehmen verwaisen, mutet die tränenschwangere Diskussion über den bevorstehenden Untergang des Abendlandes in diesem Zusammenhang wenig glaubwürdig an. Religion lässt sich nämlich wohl kaum an einem Kreuz an der Wand festnageln.