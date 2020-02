Das sagt „Krone“-Kinoexpertin Christina Krisch zum Film: Schon mit „Ich seh ich seh“ bewies das Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala ein Händchen für packenden Psychohorror. In „The Lodge“, gedreht in der kanadischen Wildnis, umgibt uns vom ersten Moment an eine emotional wie klimatisch eisige Atmosphäre, die keinen Raum für Harmonie lässt. Für ihr klaustrophobisches Drama, in das Missgunst, religiöse Besessenheit und Liebeswahn hineinspielen, verschreiben sich die österreichischen Filmemacher einer statisch-zermürbenden Bildästhetik, die an Michael Hanekes filmische Psycho-Tristesse gemahnt. Beklemmend.