„Es ist so herzzerreißend“

Aus dem ÖSV-Lager kommen ebenfalls enorm viele Beileidsbekundungen. „Dein Verlust tut mir so leid. Ich sende dir viel Kraft und Liebe“, so Technik-Ass Kathi Gallhuber. Anna Veith schreibt: „ Ich sende dir Liebe. Meine tiefe Anteilnahme an dich und deine Familie.“ Österreichs Ex-Ski-Asse Marlies und Benni Raich posten: „Es ist so herzzerreißend. Unsere Gedanken sind bei euch.“