Viel zu tun, also, für Alpinpolizei, Rotes Kreuz, Bergrettung sowie die Crews der Rettungshubschrauber. „Vor allem am Wochenende hatten wir sehr viele Einsätze auf Pisten“, so Flugretter Heimo Ehgartner vom ÖAMTC-Hubschrauber C11. Ein ähnliches Bild zeichnet Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA Flugrettung: „Der Jänner war extrem schön, und da hat es viele auf die Pisten gezogen. Und in den Semesterferien ist sicher mit einem weiteren Anstieg von Pistenunfällen zu rechnen.“