Ein bislang unbekannter Täter sprach am 4. Februar gegen 22.30 Uhr einen 31-Jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis vor einem Fast-Food Restaurant in der Linzer Wiener Straße an und fragte ihn dabei, ob er Cannabis kaufen möchte. Nachdem er dies bejahte, folgte er ihm Richtung Bulgariplatz. Dort kam ein zweiter bislang unbekannter Täter dazu. Beide packten ihn an der Jacke und wollten ihm seine Umhängetasche entreißen.