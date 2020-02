Das Hinspiel am 26. Jänner hatte in Shrewsbury 2:2 geendet. Coach Jürgen Klopp hatte danach angekündigt, seine Profis im Wiederholungsmatch aufgrund der hohen Belastung in den vergangenen Monaten nicht einzusetzen und hielt Wort. Dennoch reichte es zum Aufstieg - nun geht es im Achtelfinale auswärts gegen Chelsea.