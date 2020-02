Das kommt darauf an, ob man die Stationen auf den Bergen mitrechnet oder nicht. Während am Kolomannsberg im Flachgau Windböen mit 116 Stundenkilometern gemessen wurden, war der Spitzenwert im Flachland nur bei 91 Kilometern pro Stunde. Im Bundesländervergleich haben wir Orte gemessen, wo der Sturm viel größere Geschwindigkeiten erzielt hat. In Salzburg ist das Unwetter also relativ glimpflich ausgegangen.