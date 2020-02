Gegen 17.15 Uhr fuhr die 35-jährige deutsche Lenkerin mit ihrer Familie (Ehemann und drei Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahre) mit ihrem Pkw auf der Loferer-Straße (B 178) von Going kommend in Richtung St. Johann. Zeitgleich lenkte ein 59-jähriger österreichischer Lkw-Lenker einen Milchlastwagen mit Anhänger von St. Johann i. T. kommend in Richtung Going. Das Auto kam auf den winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern und kollidiert in weiterer Folge frontal mit dem entgegenkommenden Lkw-Zug.