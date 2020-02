Österreichs Handball-Nationalmannschaft bleibt nach Platz acht bei der abgelaufenen EM-Endrunde die Vorqualifikation für die WM 2021 in Ägypten erspart! Wie der ÖHB am Dienstag vermeldete, bestreitet die Auswahl direkt das WM-Play-off und ist dort in Topf 1 gesetzt. Mögliche Gegner sind Nordmazedonien, Schweiz, Niederlande, Montenegro, Ukraine und Serbien.