Aus Sicherheitsgründen standen die Lifte in vielen Skigebieten still, darunter auch jene der Ennstaler „Riesen“ Planai und Reiteralm. Auch am Präbichl ging am Dienstag gar nichts. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das bitter, befinden wir uns doch in der (umsatzstarken) ersten Semesterferienwoche.