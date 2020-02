Die Absage der ursprünglich an Wien vergebenen Judo-Weltmeisterschaft 2021 könnte dem österreichischen Judo-Verband einen Verlust von 500.000 Euro bringen! Der ÖJV hatte eine erste Rate von zwei Millionen Euro an den Weltverband (IJF) überwiesen, bekommt aber nur 1,5 Millionen Euro zurück, erklärte IJF-Präsident Marius Vizer am Dienstag.