Gerade für Schülerfahrten, Tourismus und Freizeit ist die Schmalspurstrecke eine Lebensader geblieben: „Wir haben im Vorjahr für unser Stadtfest erstmals mehrere Sonderzüge in der Nacht gekauft“, erzählt Michael Sinnhuber von Mittersill plus, dass sich diese Idee bewährt hat. Service für Skifahrer: In Hollersbach gibt es eine eigene Haltestelle am Lift. Urlauber regten schon an, dass man die Lokalbahn als Zubringer noch mehr nutzen könne.