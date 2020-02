Das Fazit der von den NEOS in Auftrag gegebenen Expertise deckt sich mit den Einschätzungen anderer Experten. „Eine Sicherungshaft ist verfassungswidrig.“ Und selbst wenn man die Verfassung ändern wollte (was angedacht wird), hätte diese Geschichte einen Haken. Denn, so Merli, eine (wie unter Türkis-Blau) vorgeschlagene Änderung im Bereich des Schutzes der persönlichen Freiheit könnte die Verfassungswidrigkeit nicht aufheben.