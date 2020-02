Neue Park & Ride-Anlagen

Viel Platz auch für das Thema Verkehr. „Noch nie wurde in einer Periode so viel in die Infrastruktur investiert“, ist auch Vize-Bürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) stolz. Erstmals ist die „aktive Untersuchung“ einer Mini-Metro und einer urbanen Seilbahn festgehalten. Dazu sollen auch die Park & Ride-Anlagen (Webling, Andritz, Liebenau) ausgebaut werden.