Bis zu 118 km/h Windgeschwindigkeit wurde am Dienstag in Innsbruck/Kranebitten gemessen, gar 129 km/h am Galzig in St. Anton. Hier richtete der Orkan freilich keine Schäden an – im Gegensatz zu Kirchberg. Dort deckte der Sturm am Dienstag gegen 7 Uhr im Ortsteil Aschau einen großen Teil des Dachs eines Bergbauernhofs ab, dadurch wurde auch ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Zum Glück erlitten die Hausbewohner keine Verletzungen. Drei Stunden war die Feuerwehr Aschau damit beschäftigt, das verbliebene Dach zu sichern und das Gebäude mit Planen abzudecken.