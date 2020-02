„Krone“: Mit Max Verstappen hat man eine immens wichtige Säule im Team gefestigt. Wie schwer war es denn, seinen Vertrag zu verlängern?

Marko: Für ihn war wichtig, dass Honda bis 2021 verlängert hat, er somit auch bereits in die Entwicklung dieses Autos voll eingebunden ist, das ja vom Reglement her die größte Änderung der letzten fünfzehn, zwanzig Jahre beinhalten wird. Es war also ein gegenseitiges Abschätzen der Möglichkeiten und der Wertschätzungen - dadurch sind wir zu diesem Ergebnis gekommen.