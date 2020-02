„Wir haben keine Probleme“

Es gibt sie aber noch, jene Betriebe, die bei der Mitarbeitersuche aus dem Vollen schöpfen können - so etwa Natalie Moscher-Tuscher vom Bauernwirt in Graz-Straßgang. “Ich darf mich wirklich nicht beschweren - wir haben keine Probleme, Personal zu finden - auch nicht fürs Wochenende. Da profitieren wir sicher auch von der guten Öffi-Anbindung in Graz.“