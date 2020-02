Eine junge Frau in Pakistan hat sich erfolgreich gegen eine versuchte Vergewaltigung gewehrt: Der Angreifer war in ihre Wohnung in der zentralpakistanischen Proviz Punjab eingebrochen, als sie allein zu Hause war. Sie flüchtete während des Übergriffs in die Küche. Als er auch dort auf die 25-Jährige losging, griff sie nach einem Messer und schnitt ihm Penis und Hoden ab.