Wasserspiegel steigen an

Dass die Existenz des nützlichen Dammbauers zuletzt vermehrt auffällt, liegt vor allem an einem: „Da immer mehr Abschnitte an den Flüssen besetzt und die Tiere territorial sind, weicht der Nager nun auf Zubringer aus. Baut er an einem Bächlein, das bislang nur 15 Zentimeter tief war, einen Damm und der Wasserstand schwillt plötzlich auf einen Meter an, registriert der Mensch das natürlich“, sagt die Expertin.