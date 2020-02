„Die Verdachtsfälle haben sich nicht bestätigt. Wir behalten aber sicherheitshalber jegliche Entwicklungen im Auge, um im Bedarfsfall professionell und rasch reagieren zu können. Sollte der Coronavirus in Tirol nachgewiesen werden, ist das kein Grund zur Beunruhigung - alle entsprechenden Stellen wissen, was gegebenenfalls zu tun ist“, betont Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. So erfolge eine Behandlung symptomatisch, also durch Linderung der Krankheitsbeschwerden mit Medikamenten. „Die Behörden sind untereinander sowie mit den Krankenhäusern und möglicherweise betroffenen Personen stets im engsten Austausch“, so Tilg.