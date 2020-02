Sucht mit fatalen Folgen

In dieselbe Kerbe schlägt auch LHStv. Ingrid Felipe, die auf die Sucht und die fatalen Folgen hinweist. „Ein Prozent der Tiroler Bevölkerung weist ein problematisches oder pathologisches Verhalten in Bezug auf Glücksspiel bzw. Wetten auf. Ein Viertel der in Behandlung befindlichen Personen haben sogar Schulden von mehr als 50.000 Euro.“