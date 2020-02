Sturmtief „Petra“ hat am Dienstag in Oberösterreich einen Unwettertoten gefordert. Ein Baggerfahrer verunglückte in Langenstein im Bezirk Perg tödlich, als er auf einer kleinen Brücke händisch Verklausungen im Fluss Gusen lösen wollte. Dabei rutschte der 52-Jährige aus, stürzte ins Wasser und rund drei Kilometer abgetrieben. Für den Mühlviertler, der eine Straße nach dem Unwetter reinigen wollte, kam jede Hilfe zu spät.