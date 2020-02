Blick in die Zukunft

Das Geschäft läuft bei den meisten blendend – nur einmal war der panische Ruf „Wir haben bald kein Geld mehr!“ zu vernehmen. Nachbestellungen können heuer erstmals am Tablet aufgegeben werden. „Die Bestellungen werden im Foyer hergerichtet und direkt an den Stand geliefert“, schildert Elmer. So sollen die Kinder lernen, wie die Digitalisierung die Geschäftswelt verändert.