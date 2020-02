Hochkarätig besetzter Kinostart: Oscar-Preisträgerin Charlize Theron ist ab 14. Februar als die frühere Fernsehmoderatorin Megyn Kelly im Film „Bombshell - Das Ende des Schweigens“ wieder auf der großen Leinwand zu sehen. In dem Streifen geht es um den Missbrauchsskandal um Fox-News-Gründer Roger Ailes. Gewinnen Sie Tickets für die Österreich-Premiere des Tatsachen-Dramas, in dem neben Theron auch Margot Robbie (derzeit als Jokers Ex-Freundin Harley Quinn in „Birds of Prey“ im Kino zu sehen) und Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman brillieren.