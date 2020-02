Der Aktienkurs des US-Elektrobauers Tesla befindet sich seit Montag im Höhenflug. Zur Eröffnung der Wall Street am Dienstag stieg die Aktie erneut um 20,5 Prozent und erreichte mit 939,92 Dollar den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Damit steuerte sie auf den größten Tagesgewinn seit fast sieben Jahren zu. „Investoren beginnen nun zu glauben, dass Tesla Elektrofahrzeuge in Massenproduktion herstellen kann, und dass Autohersteller, Batteriehersteller und Zulieferer mit E-Autos Geld verdienen können“, sagte ein Wall Street-Analyst zu dem Kurssprung.