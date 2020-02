Der „Geistesblitz“, also die Idee der Liverpool-Fans, kam via Twitter: Gerrard, der derzeit bei den Glasgow Rangers in Schottland als Cheftrainer fungiert, soll für fünf Spiele an die Anfield zurückgehen. Fünf Spiele, denn fünf Matches in einer Saison sind genug, um die Siegertrophäe in den Himmel strecken zu dürfen. Wird keine leichte Angelegenheit werden, denn die schottische Meisterschaft müsste zu dem Zeitpunkt entschieden sein, damit der Transfer vollzogen werden kann.