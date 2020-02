Einen verletzten Polen (32) musste die Feuerwehr von einem Pultdach in Krems retten. Der Mann war zuvor am Langenloiserberg abgestürzt, über eine steile Böschung mehrere Meter in die Tiefe gefallen und durch das Dach eines Weinguts gekracht. Er krabbelte noch zurück ins Freie und alarmierte dort die Einsatzkräfte.