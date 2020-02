Hunderte Tote und 20.000 Erkrankte in China

In Festland-China gibt es nach offiziellen Angaben inzwischen 425 Tote und mehr als 20.000 Kranke durch das Virus. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde mittlerweile ein erster Todesfall gemeldet. Einen Toten gab es am Wochenende auch auf den Philippinen - es handelt sich um das erste Todesopfer außerhalb Chinas. In Österreich gab es zuletzt mehrere Verdachtsfälle, die Tests erbrachten jedoch allesamt negative Ergebnisse.