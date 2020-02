Für die Zukunft braucht es klare Ziele, da sind sich alle einig. Nun sollen Zukunftsszenarien für die Stadt mithilfe von Expertenteams aufgestellt werden. Das Besondere am Projekt ist jedoch das Integrieren der Bevölkerung: Bürgerräte sollen die Ideen öffentlich diskutieren, um dadurch aufzuzeigen, was Linz wirklich will.