Es gibt etliche Kinomomente, in denen es um die Schwierigkeiten, die hohen Erwartungen geht, denen sich heutige Eltern ausgesetzt sehen. Man denke an Filme wie „Eltern“ von Robert Thalheim oder zuletzt etwa „Frau Mutter Tier“ mit Julia Jentsch. So wenig aber, wie Eltern vorab wirklich auf ihre Aufgaben in Sachen Kindererziehung vorbereitet werden, so wenig gibt es für Großeltern einen Vorabcheck, einen Führerschein, der sie für ihre Zeit als Enkelaufpasser präpariert.