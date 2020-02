Nordländer ticken anders, besonders im musikalischen Bereich. Während sich Metalbands jedweder Couleur hierzulande meist vergeblich abstrampeln und mit sehr wenigen Ausnahmen (Pungent Stench, Harakiri For The Sky, Belphegor) international für Furore sorgen, wird die metallische Härte in Finnland im Übermaß geschätzt. Selbst Popstars wachsen unweigerlich mit harten Gitarrenriffs auf und in den Charts sind Metalalben keine Seltenheit. Davon können auch Moonsorrow ein Lied singen, die mit ihrem bislang letzten Studiorundling „Jumalten aika“ vor mittlerweile vier Jahren erstmals bis an die Spitze vorgestoßen sind. Wohlgemerkt mit keifend-harschen Vocals, Doublebass-Einsatz und brachialer Melodieseligkeit. „Das ist in dieser Form wirklich nur bei uns möglich“, lacht Frontmann Ville Sorvali im „Krone“-Interview, „die Leute bei uns sind ungemein loyal und folgen ihren Bands über Jahre hinweg. Noch nicht einmal in Schweden, wo es wirklich bekannte Metalbands gibt, ist das so ein Thema.“