Ambitionierte Pläne auch in anderen Ländern

Die Grünen in Deutschland folgen einem Trend, der in vielen europäischen Staaten um sich greift. In Norwegen gibt es noch ambitioniertere Pläne - ab 2025 sollen hier mit fossilen Brennstoffen angetriebene Neuwagen verbannt werden. In Dänemark visiert man 2030 als Ausstiegsjahr an, in Frankreich 2040.