Britische YouTuberin: Trotz Entstellung zur Ikone

Mit sechs Jahren wurde bei Nikki erstmals arteiovenöse Malformation diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine angeborene Fehlbildung der Blutgefäße im Gehirn, was unzählige Operationen forderte und ihr Äußeres veränderte. Doch das Mädchen blieb eine Kämpferin und ließ sich ihre Power nicht nehmen. Mit acht Jahren begann sie, in Videos ihre Erfahrungen zu teilen und wurde Thema diverser Dokumentationen. Sie geht sehr offen mit ihrer Entstellung um und sagt: „Ich wäre auch neugierig, wenn ich jemanden sehen würde, der so aussieht und würde wissen wollen, was der Grund dafür ist.“