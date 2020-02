Nachdem sich in der Vorwoche vier Coronavirus-Verdachtsfälle in Salzburg als negativ herausgestellt hatten, gibt es jetzt einen neuen Verdachtsfall. Eine 31-jährige Salzburgerin ist am frühen Dienstagnachmittag in das Uniklinikum Salzburg gebracht worden. Einem Kliniksprecher zufolge war die Frau über Taiwan nach Neuseeland gereist. Auf dem Rückweg traten Atemwegsprobleme auf.