Seit Jahrhunderten steht das Gauder Fest-Wochenende in Zell am Ziller ganz im Zeichen des gelebten Brauchtums. Das diesjährige Sujet des Künstlers Thomas Riess, welches am Dienstag im Landesmuseum in Innsbruck präsentiert wurde, hat das Ziel, die Tradition des Trachtenfestes mit der Moderne zu verbinden.