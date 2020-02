City4U testet das beste Würstel der Stadt

Bereits seit 2005 werden am Schwarzenbergplatz Würstel verkauft. Seit 2008 heißt der Stand „Zum scharfen Rene“. Namensgeber Rene führt diesen gemeinsam mit seinem Bruder. Abwechselnd verkaufen sie von Montag bis Freitag jeweils von 11 Uhr bis vier Uhr morgens Debreziner, Frankfurter und Co. „Das Besondere an unseren Würsteln ist, dass wir diese von kleinen Händlern beziehen. Die Käsekrainer etwa sind mit Zillertaler Bergemmentaler gefüllt. Diesen bekommen wir aus der Steiermark von einer kleinen Fleischerei“, erzählt Rene beim City4U-Besuch. Die Redakteurin ist nach ihrer Kostprobe begeistert: „Verdient gewonnen! Die Wurst schmeckt wirklich hervorragend!“