Dem Mann (40) und seiner Frau (30) war sowohl im ersten Verfahren wie auch heute zur Last gelegt worden, sich beim Stellen des Asylantrags als syrische Staatsbürger ausgegeben zu haben. Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden Kurden damit bezweckt haben, vollen Zugang zu den Sozialleistungen des Landes zu bekommen. Das im Pinzgau gut integrierte Ehepaar soll so für sich und seine Kinder - ein drittes kam in Österreich zur Welt - zwischen Oktober 2015 und Juni 2019 rund 156.000 Euro an Leistungen erschlichen haben (die „Krone“ berichtete). Dabei handelt es sich etwa um Mittel für Unterbringung, Verpflegung, Taschengeld und Betreuungsleistungen.