Der Lichtenwörther wird beim 250er-Turnier nächste Woche in Buenos Aires nicht spielen, nach Südamerika geht es erst am Donnerstag nächster Woche (13. Februar). „Ich werde in Buenos Aires rausziehen, werde in Rio wieder einsteigen und die ganze Zeit in Amerika bleiben.“ Wäre der Niederösterreicher in Melbourne früher ausgeschieden, wäre er eher direkt nach Südamerika gereist und in Buenos Aires angetreten.