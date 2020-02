Vor zehn Jahren gingen die Cryptic Studios mit ihrem Online-Rollenspiel „Star Trek Online“ an den Start. Rechtzeitig zum Jubiläum haben sie nun ein neues Update namens „Legacy“ veröffentlicht. Darin gibt es ein Wiedersehen mit bekannten „Star Trek“-Charakteren wie Ex-Borg Seven of Nine oder „Discovery“-Star Michael Burnham, die sich einer mysteriösen Prüfung am Planeten Excalbia stellen müssen. Im Video gibt es einen atmosphärischen Vorgeschmack auf das neue Abenteuer.