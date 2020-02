Dritte tödliche Gewalttat an Frau in diesem Jahr

Es ist die bereits dritte tödliche Gewalttat an einer Frau in diesem Jahr: Am 15. Jänner war Gabriela P. (32) in Ybbs an der Donau mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Ende Jänner nahm die Polizei einen 37-Jährigen fest, der im Verdacht steht, seine Freundin Birgit H. in Wien-Floridsdorf mit bloßen Händen erwürgt zu haben.