Frauen suchen große Partner, Männer kleine Frauen

Laut Studie ist die Körpergröße dennoch kein zentraler Faktor bei der Partnersuche. Immerhin 63 Prozent der Frauen gaben nämlich an, von der Körpergröße abzusehen, wenn ansonsten alles gut harmonieren würde. Hingegen gaben nur 25 Prozent der Frauen und elf Prozent der Männer an, von der Körpergröße auf keinen Fall absehen zu können. „Die Bereitschaft, von der Körpergröße abzusehen ist besonders hoch bei Menschen, die ihre Partnersuche vorwiegend auf die Übereinstimmung in tiefgründigen Merkmalen, wie moralischen Werten, begründen“, erklärt Diplom-Psychologe Gebauer. Je stärker dies der Fall sei, desto weniger Wert werde auf ein oberflächliches Merkmal, wie die Körpergröße, gelegt. Gebauer erläutert außerdem, dass es keine einzige Studie gebe, die zeige, dass Frauen mit einem kleineren Partner unglücklicher oder mit einem größeren Partner glücklicher würden. Er rät Partnersuchenden daher, sich von geschlechtstypischen Erwartungen zu befreien und offen an die Partnersuche auf der Basis der Übereinstimmung zentraler Werthaltungen heranzugehen.