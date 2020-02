Es ist noch gar nicht so lange her, vor fünf Jahren, da spielte Zeidler (57) mit Liefering noch in der zweiten österreichischen Liga gegen Teams wie Horn und FAC. Dann wechselte er eine Ebene höher, zur ersten Mannschaft des FC Red Bull Salzburg. Er blieb aber nur ein Jahr dort. Via Sochaux (FRA) und Sion (SUI) kam er 2018 beim damaligen Tabellennachzügler FC St. Gallen an.