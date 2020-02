Vorwahlen in New Hampshire am 11. Februar

Die Mitbewerberin Amy Klobuchar traf Dienstagfrüh in New Hampshire ein und wurde dort von einigen begeisterten Unterstützern in Empfang genommen. „Wir hatten gerade einen hervorragenden Abend in Iowa.“ Zwar sei das Ergebnis noch nicht bekannt, aber sie wisse, dass sie gut abgeschnitten habe, sagte die Senatorin aus Minnesota. In New Hampshire findet am kommenden Dienstag die zweite Vorwahl nach Iowa statt.